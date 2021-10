Kā mazajam Latvijas pārtikas ražotājam nonākt lielveikalā?

“Skaidrs, ka radīt inovatīvu produktu vai izaudzēt bioloģisku ābolu nav viegli, taču tieši to sagaida pircēji.

Arī kvalitātes prasības ir augstas, bet, ja ir lieliska ideja, mūsu speciālisti palīdzēs to sakārtot. Nu jau iecienītie zīmoli "Rūdolfs" un "Avenei" fantastiskus produktus radījuši savās mājas virtuvēs un kopā ar Rimi speciālistiem tos pozicionējuši tirgū. Viegli tas nav, taču var dot labu atspēriena platformu – piemēram, "Karavela" zivju konservi šobrīd ir nopērkami Rimi mātes kompānijas ICA veikalos Zviedrijā,” saka Milans Blūms.

Lai veicinātu to, ka Latvijas pircējiem lielveikalos ir pieejams arvien plašāks vietējā ražojuma produktu klāsts, turklāt no dažādiem segmentiem, ne tikai no lielražotāju piedāvājuma, ir jāskaidro patērētājiem, kāpēc ir svarīgi izvēlēties Latvijā ražotu pārtiku, izglītojot pircējus, akcentē I. Šure. Viņas ieskatā