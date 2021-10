Kucēns un blusas – kā karot ar tām un cik tās ir bīstamas? "Blusas parasti var kucēnam novērot astes saknes apvidū un ap austiņām, kur niez visvairāk. Pašķirstot apmatojumu, reizēm redzam blusas, reizēm tikai melnus punktiņus. Mājas apstākļos uzpiliniet ūdeni un paberzējiet; ja paliek sārtums, tās, visticamāk, ir blusu fekālijas. Blusas ēd asinis, līdz ar to fekālijas satur asinis," testa iespējas mājas apstākļos atklāj Gusts Indāns. No blusām sunim ir risks tikt pie blusu alerģiskā dermatīta – paaugstināta jutība pret blusām, imūnreakcija uz blusu siekalām. Tad gan vajadzētu pakonsultēties ar ārstu, lai atrastu dermatīta īsto cēloni. Pret blusām veterinārāsts iesaka gan kožļas, gan pilienus skaustā un, protams, siksniņas.

"Neliels daudzums vaskveida izdalījumu, tāpat kā cilvēkiem, ir normāli. Izvērtējam, vai nav apsārtums, tūska, sāpes, diskomforts. Fizioloģiski austiņa pati sevi attīra, bet tiem suņiem, kas īpaši ņemas pa zemi, saimnieks var pats patīrīt. Suņiem ir L veida auss kanāls, līdz ar to, saprāta robežās darbojoties, neko sabakstīt nevaram. Bet nereti iekaisumi ir no pārāk centīgas tīrīšanas. Te ausis ir tīras un smukas. Varam nedaudz apslaucīt ar speciālu salvetīti."

Vai jādod papildu kalcijs, ja austiņas kucēnam nestāv? "Par mikroelementu un dažādu citu vielu trūkumu organismā var pārliecināties, veicot asins analīzes uz konkrētiem rādītājiem, taču parasti, ēdot profesionālu, sabalansētu barību, tā nav izteikta problēma. Ir iespēja papildus dot uztura bagātinātājus ar kalciju un fosforu, jo šiem diviem elementiem ir jābūt balansā kucēna organismā - dod aptuveni 1,5 daļas kalcija pret 1 daļu fosfora. Samazinātu kalcija daudzumu nereti novēro diētās, kas sastāv tikai no gaļas, taču kucēniem, kam ir pārāk augsts kalcija līmenis organismā, ir papildu risks - traucēta enhondrālā osifikācija jeb var rasties osteohondroze, kucēna organisms nespēj pilnvērtīgi atbrīvoties no liekā kalcija daudzuma diētā."

"Apjoms un pats fakts, vai suns ļauj sev vēderu aiztikt. Ja suns satraucas, vēdera siena ir spraiga, bet ar laiku tai ir atbrīvojas, kad veicam masāžiņu jeb palpāciju - iztaustām vēdera dobuma apjomu, iekšējos orgānus. Šobrīd vēdera apjoms ir parasts, nav palielināts, vēdera siena nav spraiga, diskomfortu neizraisa. Jūtu tievās zarnas apvidū mazliet gāzes. Vecīt, ir nedaudz tev gāzītes! Urīnpūslis ir patukšs, esam čurājuši nesen. Fekālijas sajust nevaru, tas ir labi, tātad aizcietējums kā tāds nav. Kucēniem pašiem par sevi nereti ir vairāk gāzu, jo dauzoties tie sarijas vairāk gaisa. Vēl, ja tiek mainīta barība, tas var izraisīt vēdera problēmas, īpaši kucēnam. Dariet to pakāpeniski – jaucam pa 10, pa 20, 50 %. Strauji nomainot no ļoti labas uz tikpat labu, var būt caureja un pat vemšana."

"Jau noslīdējuši abi maisiņā, tas ir ļoti labi. Reizēm šajā vecumā ir sēklinieku aizture vai viens no tiem vēl nav noslīdējis sēklinieku maisiņā, patoloģiju sauc par kriptorhismu. Nenoslīdējušo sēklinieku iespējams lokalizēt ar ultrasonogrāfijas izmeklējuma palīdzību, visbiežāk tie atrodas vēdera dobumā, ingvinālajā kanālā vai zemādā, netālu no sēklinieku maisiņa. Te viss ir savās vietās, un Floki ir gatavs dzīvei! Kad sēklinieki ir vietā, parādās sekundārās dzimumpazīmes – sāk ražot testosteronu."

"Jaunākiem dzīvniekiem ir t.s. augšanas sāpes, kad strauji aug kauli, mēdz būt sāpīgi un var pieklibot. Ko mēs ortopēdiski varam darīt mājas apstākļos, tas ir izmeklēt ķepas. Tur nav jābūt lielām zināšanām, lai iegūtu pamatinformāciju. Paskatāmies pirkstus, standartā tie ir pieci – četri ķepā un slepenais ierocis. Paskatāmies ķepas spilventiņu, pirkstu starpas. Nereti klibums saistīts ar to, ka kaut kas ir iedūries vai sāp. Neredzu apsārtumu, nav īpašas sāpes un nav tūska. Pirkstu fleksija nav sāpīga, bet pamanu, ka ir nodiluši nadziņi no augšpuses. Nagiem būtu jādilst no palmārās virsmas, nevis no augšpuses. Kreisajai ķepai pat mazliet vairāk. Pieaugušam sunim tas liecinātu par saišu problēmu, neiroloģiskiem traucējumiem, bet mazam kucēnam gaita vēl var izmainīties.