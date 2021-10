Ilvess nosoda Rietumu "šrēderizāciju"

"Palīdzot saglabāt šo morālo skaidrību, paradoksālā kārtā komunisti vismaz ideoloģiski bija antikapitālistiski. Komisāri un Politbiroja locekļi diez vai varēja nopirkt villas Rivjērā, slēpošanas pilis Sanktmoricā, apartamentus ASV prezidenta debesskrāpī, vai pietauvot savas 100 metrus garās jahtas Sentropēzā vai Pirejā. Pie mums naudas ņemšana no totalitārisma pārstāvjiem tika uzskatīta par kukuļošanu vai spiegošanu, par ko draudēja smagi kriminālsodi un sociāls apkaunojums."

"Šodien liberāldemokrātiskie Rietumi ir atteikušies no kādreizējās skaidrības.

Mēs esam kļuvuši par partneriem noziegumā, sadarbojoties ar brīvības, mūsu apgaismības mantojuma likuma varas un cilvēktiesību ienaidniekiem. Mēs esam neapsūdzētie līdzsazvērnieki mūsu pašu norietā un Krievijas sagrāvē, saļimstot zem tās korupcijas un zagšanas smaguma."

"Savā īsajā Alekseja Navaļnija slavinājumā es tāpēc neuzsvēršu viņa milzu ieguldījumu korupcijas smirdoņas atmaskošanā Krievijā. Tas tikai sniedz mums pašapmierinātu un pilnīgi nepatiesu morālā pārākuma sajūtu. Lai patiesi godinātu Navalniju, mums tā vietā ir jāvēršas pret mūsu pašu liberāldemokrātisko Rietumu smārdu."

"Tas smārds virmo no mūsu pašu korumpētajiem politiķiem un politiskajām partijām, no mūsu naivajām un alkatīgajām valdībām un pat visprestižākajām, gadsimtiem senajām universitātēm. Tas virmo no uzņēmumiem, kas vērtē peļņu augstāk nekā taisnīgumu, patiesību un brīvību. Tas virmo no baņķieriem, juristiem un grāmatvežiem, kas atmazgā naudu un reputāciju."

"Tā ir šī korupcija, mūsu korupcija, kas palīdz, atbalsta, spēcina un tiešām baro Kremļa bajāru un viņu pakalpiņu, kā arī citu odiozu režīmu visā pasaulē, slepkavnieciski veikto izlaupīšanu."

Ilvess atgādināja, ka pirms kādiem piecpadsmit gadiem viņš radījis jaunu terminu "šrēderizācija"', kad bijušais Vācijas kanclers Gerhards Šrēders ieguva akcionāru komitejas vadītāja amatu konsorcijā, kurā dominē Krievijas uzņēmums "Gazprom".

"Es biju tā anonīms autors, līdz mans draugs Edvards Lūkass pēc manas aiziešanas no amata to atklāja žurnālā "The Economist", kad vairs nebija svarīgi, kurš radījis šo diezgan noderīgo neoloģismu." Šis termins saistās ar Krieviju - valsti, kas mūsdienās visefektīvāk izmanto kukuļošanu.

"Tas nenozīmē, ka citi [režīmi] ir nevainīgi. No Ķīnas līdz Azerbaidžānai, no Filipīnām līdz Kongo Demokrātiskajai Republikai netīrā nauda, kas izspiesta no vājajiem un bezspēcīgajiem, saduļķo mūsu politiskos procesus un korumpē mūsu sistēmu."

"Vai tie būtu eiroparlamentārieši, kas attaisno cilvēktiesību pārkāpumus Kaukāzā, vai kāda vadoša britu universitāte, kas saņem naudu no Ķīnas Komunistiskās partijas ar nosacījumu nepublicēt tai neglaimojošus akadēmiskus pētījumus savā galvenajā žurnālā - Rietumi ir viscaur piesūkušies ar korupciju."

"Vēl ļaunāk - mēs pat nevaram atklāti runāt par to bailēs no bankrota.

Asi vērīgās grāmatas "Putina cilvēki'' izcilajai autorei Katrīnai Beltonei draud postoša personīga prāva, ko ierosinājuši režīma cilvēki.