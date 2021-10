Nāvējošais skapja saturs

Latvijā trešdaļa iedzīvotāju nonēsātās drēbes izmet sadzīves atkritumos un tālāk tās nonāk atkritumu poligonos, kur vienkārši tiek noraktas. 3-5% no kopējā poligonos apglabāto atkritumu daudzuma ir tekstila atkritumi . Šobrīd pasaulē 60% tekstilizstrādājumu ražo no sintētiskām šķiedrām, kas sadalās 200 gadu laikā.

AS “Latvijas Zaļais punkts” 2021. gadā veiktā aptauja liecina, ka sabiedrības sabiedrības informētība par iespējām nodot apģērbu otreizējai apritei divu gadu laikā ir augusi no 40% 2019. gadā līdz 47% šogad. Tomēr gandrīz 40% iedzīvotāju saka, ka tekstila šķirošanas konteineri atrodas pārāk tālu no mājām un ir grūti pieejami. No 2025. gada Eiropas Savienības dalībvalstīm, arī Latvijai, būs jānodrošina dalīta savākšana tekstilmateriālam. Tomēr Latvija ir pieņēmusi izaicinājumu - tekstila šķirošanas infrastruktūru izveidot līdz 2023. gadam.