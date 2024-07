“Vjetnamas komunisms nav īsts komunisms” - gatavojoties savam gandrīz trīs nedēļu ilgajam ceļojumam pa Vjetnamas ziemeļiem, šo apgalvojumu dzirdu vairākkārt. To saka gan tādi, kas viesojušies šajā kalnu eksotikas paradīzē, gan tādi, kuri par to lasījuši tikai “Wikipedia” lapā. Lai gan Dienvidaustrumāziju esmu salīdzinoši daudz pētījis, Vjetnama man ir liels noslēpums. Tāpēc nolemju doties ceļojumā uz šo nezināmo pasaules nostūri. Tobrīd vēl neapzinos, ka ceļojuma laikā pie šīs atziņas atgriezīšos vēl un vēl. Un gandrīz trīs nedēļas vēlāk, stāvot lidostā un vērojot, kā pie izejas vārtiem lēni pieripo mans lidaparāts, būšu noformulējis arī savu viedokli par to.