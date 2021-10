Liene Ušakova dalās padomos, kā vīrietim atstāt labu pirmo iespaidu

Pirms pirmajiem randiņiem jaunie mīlnieki parasti izjūt patīkamu satraukumu. Pa galvu grozās dažādas domas par to, vai satikšanās būs izdevusies un simpātija vēlēsies nodoties kopīgiem piedzīvojumiem arī turpmāk. Liene Ušakova atklāja, ka pirmajā randiņā vīrietim noteikti nevajadzētu riskēt ar pārgalvīgām izdarībām, piemēram, randiņa beigās nokrist ceļos un aicināt uz nākamo satikšanos. “Šādi tev noteikti izdosies sievieti negaidīti pārsteigt, taču ne visām daiļā dzimuma pārstāvēm tas ies pie sirds,” skaidro Liene. Ņem šo vērā un zemāk lasi TOP 3 lietas, kas pēc dīdžejmeitenes domām noteikti palīdzēs vīriešiem atstāt labu pirmo iespaidu.

Gluži tāpat kā vīriešiem patīk skaistas un koptas sievietes, arī daiļā dzimuma pārstāvēm visvairāk simpatizē vīrieši, kas rūpējas par savu ārējo izskatu. Nekādā gadījumā neierodies uz randiņu netīrās drēbēs un nemazgātiem matiem. Vienmēr parūpējies par to, lai tu labi smaržotu, būtu noskuvies un radītu kopta cilvēka tēlu. Kaut jāatzīst, ka nelieli rugāji vīrieša izskatam arī piešķir savu šarmu. Savukārt, ja esi no tiem, kas savu ārējo izskatu papildina ar bārdu, neaizmirsti sakopt arī to.