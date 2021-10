Rimšēvičam var draudēt bargāks drošības līdzeklis korupcijas lietā

No Rīgas rajona tiesas tiesneses Gundegas Lapiņas rakstiskās atbildes noprotams, ka tuvākajā laikā pati pēc savas iniciatīvas tiesa neko nedarīs. “Izskatot krimināllietu, visus jautājumus, tai skaitā jautājumu par drošības līdzekli, tiesa izlemj iztiesāšanā, uzklausot lietas dalībnieku viedokli un pārbaudot lietas materiālus, vai arī izlemj ar tiesas galīgo nolēmumu. Informācija, kas tiek pausta publiski par citiem kriminālprocesiem, nav noteicošais faktors, lai lemtu jautājumu par drošības līdzekli citā kriminālprocesā. Laikā, kad notika iztiesāšana, apsūdzētie pildīja savus procesuālos pienākumus, kā arī nekavēja un netraucēja kriminālprocesa normālu norisi. Šobrīd kriminālprocess ir apturēts un nav pamata kriminālprocesa atjaunošanai. Tiesa neplāno pieprasīt informāciju no KNAB vai NNVIDIP,” pauž tiesnese.

Tomēr prokurore Jirgena uzskata, ka nupat celto apsūdzību Rimšēvičam bez ievērības atstāt nedrīkst, jo tā tieši attiecas uz iztiesājamās lietas gaitu: “Kāpēc 2018.gada 19.februārī apsūdzētajam Rimšēvičam ir šis drošības līdzeklis piemērots, ir tas, ka jau tobrīd pastāvēja risks, ka varētu Rimšēvičs traucēt pirmstiesas izmeklēšanu. Un tas bija arī tas iemesls, lai viņam piemērotu. Protams, tur arī vēl bija tas otrs arguments, lai viņš neizvairītos no pirmstiesas izmeklēšanas un tiesas, bet šobrīd šis apstāklis tā kā izskatās, ka nav tas aktuālais. Bet tas, ka šī tendence varētu būt un šis gadījums ar Buimisteru varētu to pierādīt – es domāju, ka jā.”

Tikmēr Rimšēviča līdzapsūdzētais korupcijas lietā Māris Martinsons, kuram savulaik Taureņu pirtī toreizējais LB prezidents sūdzējies par vairākiem baņķieriem, šonedēļ sēdās uz apsūdzēto sola citā procesā – par izvairīšanos no nodokļiem un krāpšanu saistībā ar tā dēvēto “būvnieku lietu”. Uzņēmējs apgalvo, ka par Rimšēviča jaunajām nedienām ar tiesībsargājošajām iestādēm bijis pārsteigts: “Es par to lietu uzzināju tikai no preses, tā kā man grūti kaut ko komentēt. Patiešām, man nav komentāru par to jautājumu, kas ir saistīts ar Ilmāra darbībām, kas ir ārpus tiesas. Es patiešām to uzzināju no preses, man tas bija pārsteigums.”