Nevakcinētajiem Covid-19 joprojām konstatē trīsreiz biežāk nekā pilnībā vakcinētajiem

Aizvadītās nedēļas laikā, no 4.oktobra līdz 10.oktobrim, atklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis Latvijā par 40,5%. Turpina augt arī stacionāros ievietoto pacientu skaits - par 36,1%. 10,6% no visiem Covid-19 pacientiem stacionāros ir ar smagu slimības gaitu.

No visiem veiktajiem testiem 42% bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 58% veikti pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 13% bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 87% - pārējā sabiedrības daļā. No visiem skrīningā atklātajiem inficētajiem 65% epidemiologu aptaujas laikā atklāja, ka viņiem ir novērojami saslimšanas simptomi.