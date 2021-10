Linkaits: Lielo pilsētu sabiedriskajam transportam jāstrādā epidemioloģiski drošā režīmā

To, otrdien tiekoties ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, norādījis satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP), pavēstīja ministra padomniece komunikācijas jautājumos Maija Rēna.

Linkaits paudis, ka epidemioloģiskā situācija strauji pasliktinās, tādēļ ir jāmeklē pēc iespējas vairāk veidu, kā samazināt cilvēku savstarpējos kontaktus, un viens no tiem ir drošāks sabiedriskais transports .

Pašvaldību pārstāvji atzinuši, ka viens no veidiem, kā to panākt, varētu būt plūsmas diferencēšana, atceļot atvieglojumus konkrētos diennakts laikos - no rītiem un vakaros, kad nepieciešams nodrošināt skolēnu nokļūšanu skolās un strādājošo nokļūšanu darba vietās.