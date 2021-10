Vakcinācijas birojs atgādina, ka potei var pieteikties arī uz konkrētu laiku

Vakcinācijas temps kāpis jau mēnesi. Nedēļā no 6.septembra valstī vakcinēti kopumā 32 769 cilvēki, savukārt katrā sekojošajā nedēļā kopējais sapotēto skaits pieaudzis - laikā no 13. līdz 19.septembrim ievadīta kopumā 34 399 deva, nedēļā no 20.septembra - 41 591 devas. No 27.septembra līdz 3.oktobrim savakcinēti jau 44 094 cilvēki, savukārt aizvadītajā nedēļā poti saņēmuši kopumā vismaz 48 310 cilvēki.