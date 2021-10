Tiesa izskata pieteikumu par "Jūrmalgeitā" notiesātā Miluša izslēgšanu no Latvijas "melnā saraksta"

Latvija pagājušā gada nogalē par kukuļdošanu Jūrmalas mēra vēlēšanās 2005.gadā notiesāto Germanu Milušu iekļāvusi to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijā ir aizliegta. Augstākā tiesa (AT) trešdien mutvārdu procesā izskatīja kādas personas pieteikumu par Latvijas iekšlietu ministra lēmuma par pieteicēja iekļaušanu "melnajā sarakstā" atcelšanu, informē AT.