Čīles opozīcija sākusi impīčmenta procedūru pret prezidentu Piņeru

Piņera, kurš ir viens no bagātākajiem cilvēkiem Čīlē, noliedzis, ka būtu pastrādājis ko pretlikumīgu, un paudis pārliecību, ka tiesas apstiprinās viņa nevainīgumu.

Čīles Kongresa apakšpalātai, ko kontrolē opozīcija, tagad jāizlemj, vai apstiprināt vai noraidīt apsūdzības, kas celta pret Piņeru. Balsojums par to, domājams, notiks novembra pirmajā nedēļā, AFP atklāja avots kongresā.

"Pandoras dokumenti" saista Piņeru ar "Dominga" pārdošanu uzņēmējam un tuvam prezidenta draugam Karlosam Delano par 152 miljoniem dolāru. Liela daļa no darījuma tik noslēgta Britu Virdžīnās. Turklāt viens no līguma nosacījumiem paredzēja, ka pēdējais maksājums tiks veikts tikai gadījumā, ja "Dominga" darbības zona netiks atzīta par aizsargājamu teritoriju, kā to pieprasīja vides aizstāvju organizācijas.