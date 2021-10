Rīgas pašvaldības iestādēs liela daļa pakalpojumu būs pieejami attālināti

Apkaimju iedzīvotāju centrs epidemioloģiski nedrošā vidē klientus pieņem Klientu apkalpošanas nodaļās Eduarda Smiļģa ielā 46 - pirmdienās no plkst.8.30 līdz plkst.18, Daugavpils ielā 31 - otrdienās no plkst.8.30 līdz plkst.17, Ieriķu ielā 43A - trešdienās no plkst.8.30 līdz plkst.17, Brīvības ielā 49/53 - ceturtdienās no plkst.8 līdz plkst.19, Gobas ielā 6A - piektdienās no plkst.8 līdz plkst.16.