Kā vislabāk cīnīties ar ikgadējo saaukstēšanos?

Lai pasargātos no ik rudens iesnām, klepus un sliktas pašsajūtas saaukstēšanās dēļ, viens no priekšnoteikumiem ir ģērbties atbilstoši laika apstākļiem. Protams, cilvēki ar labāku imunitāti saaukstēsies retāk. Taču cepure, šalle un cimdi jau pamazām lieti noderēs un pašlaik var palīdzēt izvairīties arī no lieka satraukuma. Kādēļ tiem jābūt siltiem un piemērotiem katra ikdienas paradumiem – stāsta otolaringologs Veselības centru apvienībā Rihards Urtāns.