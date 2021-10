NBS vienības komandieris apsūdzēts par 2019. gadā notikušo sprādzienu

Apsūdzētais novietoja sprāgstvielu neitralizēšanai paredzētajā bedrē, paņēma papīra gabalu, ievietoja to sprāgstvielā no malas un aizdedzināja. Neilgi pēc tā notika sprāgstvielas strauja aizdegšanās un sprādziens. Divi operatori bez normatīvajos aktos paredzētā aizsargekipējuma - bruņu vestes, ķiveres un aizsargbrillēm - atradās apmēram astoņu līdz 13 metru attālumā no bedres, kā rezultātā guva smagus miesas bojājumus.