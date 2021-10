Pieaug mediķu un zinātnieku spiediens par lokdauna ieviešanu

Pagājušajā nedēļā mūsu ekspertu grupa pēc savas iniciatīvas nāca ar publisku paziņojumu par to, ka vairs gaidīt nav iespējams, ka jautājumu vilcināt vairs nav iespējams, un mēs to lielā mērā - šo paziņojumu - veidojām saistībā ar to, kas notika valdībā.