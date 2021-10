Deputāti aktualizē jautājumu par ierēdņu skaita samazināšanu

Komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars (AP) pauda, ka tas tomēr ir jautājums politiķiem, vai "mēs esam gatavi" samazināt pakalpojumu apjomu, ko nestu ierēdņu skaita samazinājums. Znotiņš ieskatā gan pakalpojumu pieejamības samazinājums no šāda soļa nav gaidāms.

VK pārstāve Laila Ruškule norādīja, ka pirms vairāk nekā desmit gadiem notikušajā ekonomiskajā krīzē valsts pārvaldē notika ievērojami lielāks ierēdņu skaita "griezums" salīdzinājumā ar pašvaldībām. Atbildot uz Znotiņa jautājumu par to, par cik daudz paredzēts samazināt ierēdņu skaitu nākotnē, VK pārstāve norādīja, ka šo informāciju paredzēts iekļaut valsts pārvaldes modernizācijas plānā, pie kura vēl tiek strādāts.

Tāpēc Augulis prasīja, par to, kā līdz šim ir veikts ierēdņu skaita samazinājums. Ruškule pauda, ka samazināšana netika veikta uz ilgstošo vakanču rēķina, bet attiecībām uz reālām amata vietām. Deputāts norādīja, ka gribētu pārliecināties par šo informāciju un paredzēts, ka VK attiecīgās ziņas komisijai būs jāiesniedz līdz 25.oktobrim.

Apspriede par šo jautājumu notika, komisijai skatot grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kas paredz atalgojuma pieaugumu arī valsts augstākajām amatpersonām, ministriem un deputātiem no 2023.gada.

Deputāts Igors Pimenovs (S) aicināja Bondaru uzrunāt koalīcijas partijas, lai šie grozījumi tomēr tiek izņemti no valsts budžeta 2022.gada likumprojektu pakotnes. Iepriekš no opozīcijas izskanējusi kritika par šajos grozījumos paredzēto atalgojuma pieaugumu politiskajām amatpersonām no 2023.gada.