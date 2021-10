Atbilstoši jaunākajiem pētījumiem apmēram 60% Latvijas iedzīvotāju ir iesaistījušies atkritumu šķirošanā. Tomēr, lai sasniegtu Latvijas valsts vides politikas izvirzītos mērķus 2035.gadā pārstrādāt vismaz 65% no radītā atkritumu apjoma un poligonos apglabāt ne vairāk par 10% no radītā atkritumu apjoma, sabiedrības iesaiste atkritumu šķirošanā ir ievērojami jāuzlabo. "Labākais risinājums ir neradīt atkritumus nemaz - pirkt tikai nepieciešamo, atteikties no lieka iepakojuma, dot priekšroku ilgmūžīgām, kvalitatīvām precēm. Tomēr atkritumu radīšana mūsdienu patēriņa sabiedrībā ir neizbēgama, tāpēc atkritumu šķirošana ir solis pretim ne tikai zaļākai nākotnei, bet arī valsts izvirzīto mērķu sasniegšanai," skaidro L. Kubliņa. Konkurss "Parādi, kā tu šķiro atkritumus mājās" ir viens no veidiem, kā iedrošināt sabiedrības kūtrāko daļu iesaistīties atkritumu šķirošanā.