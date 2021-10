Pavļuts: Ir vēl nepilns mēnesis, lai risinātu vakcinācijas pienākuma jautājumus

Pavļuts akcentēja, ka iespēja vakcinēties mājās tiek nodrošināt kopš pavasara - sākotnēji cilvēkiem ar kustību traucējumiem, no vasaras tiem, kuriem ir pāri 80 gadiem un kopš rudens tiem cilvēkiem, kuriem ir vairāk nekā 70 gadi. Ministrs skaidroja, ka ģimenes ārstiem jau ir saraksti ar savā atbildībā esošajiem senioriem un ārstniecības iestādēm ir nodoti saraksti ar senioriem virs 70 gadiem.

Tāpat uz jautājumu par to, vai personas, kurām ir nepieciešams veikt obligātu vakcināciju pret Covid-19 ar mērķi saglabāt savu darba vietu, spēs to paveikt laikā atbildēja arī Valsts kancelejas direktors un Operatīvās vadības grupas vadītājs Jānis Citskovskis. Viņš sacīja, ka, ja nepieciešamība noteikt pagarinājumu radīsies, to, izvērtējot individuālus gadījumus, varētu apsvērt.