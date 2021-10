Kāds būs tavs sekss 60, 70 gados vai pēc 80?

Sāksim ar labu jaunumu - sekss vecumdienās ir! Iespējams (gandrīz pavisam noteikti), tu un tavs partneris pārskatīsiet pret to attieksmi un sekss kļūs jūtīgāks un intīmāks. Tomēr ar tavu un partnera ķermeni notiks zināmas izmaiņas, tā ka jums nāksies pielāgoties.

Tradicionālais vaginālais sekss var sagādāt daudz mazāk baudas kā tev, tā partnerim. Apmēram 44% vīriešu vecumā no 65 līdz 85 gadiem sajūt problēmas ar erekciju. Tā kļūst ne tikai par fizisku, bet arī par emocionālu problēmu. Ar erekcijas zudumu zūd arī pašpārliecinātība.

Vairums padzīvojušu vīriešu cieš ne tikai no erektilās disfunkcijas, bet arī no erektilās neapmierinātības, un īpaši tas attiecas uz smēķētājiem un diabēta slimniekiem. Tas nozīmē, pašā erekcijas mehānismā pēc 50 gadu vecuma notiek izmaiņas. Vīrieša loceklis nevar kļūt ciets tikai no fantāzijām, ir nepieciešama tieša iedarbība. Diemžēl ir tā, ka pat nelieli faktori, kas novērš uzmanību, var nosist noskaņojumu.