Atbalsta priekšlikumu par Daugavpils un citu valstspilsētu apvienošanu ar piegulošajiem novadiem

Tāpat šie grozījumi tiekot pamatoti ar viltus steidzamību, jo to virzītāji neminot konkrētas Satversmes tiesas (ST) sprieduma atziņas, atzīmēja ZZS deputāts. Šie grozījumi neizriet no ST sprieduma, jo tajā neesot rakstīts, ka steidzami jāveic Jelgavas un Jelgavas novada apvienošanu, norādīja parlamentārietis. Līdz ar to likuma virzītāji pēc būtības maldina Saeimu, pauda politiķis.