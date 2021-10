Nolemts: vakcinēti seniori saņems 20 eiro ikmēneša pabalstu

Deputāti sēdē noraidīja deputātes, bijušās labklājības ministres Ramonas Petravičas ("Neatkarīgie") priekšlikumu, kas paredzēja no 1.novembra izmaksāt vienreizēju pabalstu 500 eiro apmērā personām, kuras no 11.oktobra līdz ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām ir pensijas vai bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta saņēmēji. Priekšlikuma mērķis bijis mazināt straujo energoresursu cenu pieauguma radīto negatīvo ietekmi. Tomēr deputāts Reinis Znotiņš (JKP) teica, ka parlamenta sēdē izskatot minēto priekšlikumu, Saeimas Juridiskais birojs akcentēja dažādas juridiskas nepilnības, kā arī neesot zināmas šāda piedāvājuma kopējās izmaksas.

Nolemts piecu mēnešu laikā izmaksāt 100 eiro - 20 eiro katru mēnesi - ikvienam cilvēkam vecumā no 60 gadiem, kurš ir vakcinējies pret Covid-19 vai būs to izdarījis līdz šī gada beigām. "Neslēpšu, ka šis atbalsts kalpos arī kā stimuls īpaši apdraudētas sabiedrības daļas vakcinēšanās aptveres palielināšanai, " paudis Eglītis.

Ja cilvēks no VSAA nesaņem nevienu no pakalpojumiem, pabalstu izmaksās, pamatojoties uz personas iesniegumu. Tas jāiesniedz sešu mēnešu laikā no grozījumu spēkā stāšanās dienas, ja vakcinācija veikta pirms grozījumiem, kas paredz pabalsta 20 eiro mēnesī izmaksu, vai no pilna vakcinācijas kursa pret Covid-19 pabeigšanas dienas, ja pilns vakcinācijas kurss veikts pēc jauno likuma normu spēkā stāšanās dienas līdz 2021.gada 31.decembrim.