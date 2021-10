Rancāns: VM jāizdomā sistēma, kā nepieļaut, ka slimi bērni tiek vesti uz dārziņu

"Tas ir jākontrolē. Tā nevar būt, ka strādā attālināti, bet ved bērnus uz dārziņu tikai tāpēc, ka ir neliels diskomforts pieskatīt bērnu mājās. Šis ir laiks, kad mums jātiek galā ar diskomfortiem, lai mēs pēc iespējas ātrāk tiktu ārā no krīzes. Mums visiem jāpacieš neērtības un aicinu būt atbildīgiem. Tikai tā varam tikt ārā no purva," norādīja Rancāns.

"Mēs droši vien liksim OVG grupu (Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupu) no visiem aspektiem to izskatīt. Gan no epidemioloģiskā, gan no sabiedrības funkcionēšanas viedokļa," norādīja Bērziņš.