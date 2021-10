Igaunijā EKRE pēc vakcinācijas pretinieku demonstrācijas zaudē biedrus

Skatoties uz plakātiem un kopējo noskaņojumu demonstrācijā, es teiktu, ka partijas vārdi nepavisam nesaskan ar darbiem. (..) Es vairs nesaprotu, no kurienes pūš vējš un par ko iestājas EKRE. Pretvakcinācijas kampaņa ir kaitnieciska pret Igaunijas tautu. Cīņai ar globālu, nāvējošu vīrusu ir jābūt mūsu visu kopējai lietai, Igaunijas tautas kopējai lietai, lai saglabātu nāciju. EKRE mainījusi kursu un nu ir pret igauņu tautu, tā aicina uz tautas iznīcību, cilvēkus - uz saslimšanu un nāvi no vīrusa. Runa ir ne tikai par vīrusa izplatību, bet arī to, ka daudzi pacienti netiek slimnīcās uz plānveida pakalpojumiem, nesaņem ārstēšanu, netiek veiktas operācijas utt. Aug mirstība, tauta iznīkst. Man tas nav pieņemami, tāpēc esmu aizgājis no EKRE. Par Igauniju!"