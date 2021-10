Ņemot vērā to, ka Olaines cietumā konstatēti 11 ieslodzīto inficēšanās gadījumi, kā arī 4 nodarbināto inficēšanās gadījumi, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas slimības izplatīšanās draudus, it īpaši cietuma atklātajā nodaļā, ir izdots rīkojums par karantīnas izsludināšanu Olaines cietumā no 25. oktobra līdz 22. novembrim.