Saeima atbalsta likumprojektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam

Likumprojektā iekļauts arī panti, kas nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu AS "Latvenergo", AS "Latvijas valsts meži", AS "Augstsprieguma tīkls", AS "Latvijas loto" un AS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs". Paredzēts, ka šīs kapitālsabiedrības dividendēs maksās 64% no peļņas.