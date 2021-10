Arī turpmāk bērnu ar invaliditāti aprūpējošās ģimenes varēs saņemt Goda ģimenes apliecību

Šādas tiesības minētajām personām saņemt Latvijas Goda ģimenes apliecību ar likuma grozījumiem Saeima pieņēma jau februārī, taču tikai uz ierobežotu laiku - no šī gada 1.maija līdz 31.decembrim -, tāpēc šobrīd tiek veikti grozījumi ar mērķi šādu iespēju nodrošināt arī turpmāk.

Savukārt attiecībā uz vecumu, no kura bērnam tiek izsniegta Latvijas Goda ģimenes apliecība, plānots noteikt, ka šo apliecību izsniedz no sešu gadu vecuma sasniegšanas. Pēc Labklājības ministrijas paustā, tas saistīts ar to, ka pirmsskolas vecuma bērniem sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā, ir tiesības izmantot bez maksas. Tāpat ministrija kā piemēru izceļ faktu, ka pirmsskolas vecuma bērniem pamatā nepiemēro maksu par muzeja apmeklējumu, tādēļ neesot nepieciešams izmantot Latvijas Goda ģimenes apliecības atlaides.