Ārvalstu filmu līdzfinansējumu turpmāk varētu administrēt LIAA

Ja filmas uzņemšana atbilst noteiktiem kritērijiem, kas saistīti ar filmēšanas procesa lokalizāciju, vietējo filmu nozares profesionāļu nodarbināšanu un citiem, NKC var līdzfinansēt līdz 20% no filmas ražošanas izmaksām, kas veiktas Latvijā. Ja projekta īstenošanas rezultātā tiek prognozēts nodokļu ieņēmumu palielinājums valsts budžetā virs 20% no līdzfinansējuma līgumā norādīto attiecināmo izdevumu kopsummas un projekta iesniedzējs projektā to ir pamatojis, tad līdzfinansējuma apmēru var palielināt līdz 30% no līdzfinansējuma līgumā norādīto attiecināmo izdevumu kopsummas atbilstoši prognozētajam nodokļu ieņēmumu palielinājumam valsts budžetā. Maksājumi tiek veikti, kad filmas veidošana ir noslēgusies un NKC ir izvērtējis izmaksu pamatotību, uzsvēra KM.