Ijabs: Nepiešķirot naudu žoga izbūvei uz ES robežām, Eiropas līderi gādā par savu reputāciju

Viņš atzīmēja, ka starp tām dalībvalstīm, kuras atrodas, un tām, kuras neatrodas uz ES ārējās robežas, izpratne par robežu aizsardzību ir ļoti atšķirīga. Ijabs vērsa uzmanību uz to, ka aicinājumu no ES līdzekļiem finansēt robežu izbūvi parakstīja 12 valstis, bet ierosinājumam nepievienojās 15 valstis.

"Ja, piemēram, Luksemburgas premjerministrs Ksavjē Betels runā par tādu lietu kā ES ārējās robežas, tas ir pavisam kaut kas cits, nekā tad, ja par to runā Lietuva, Latvija vai Grieķija. Betels bija ļoti uzstājīgs par to, ka ES nevar finansēt žogu un dzeloņdrāšu iegādi. Kādas ārējas problēmas Luksemburgai var būt, ja tā robežojas tikai ar bloka dalībvalstīm? Pat Austrijai, kurai ir robeža ar Šveici, ir izpratne par to, ka šāda robeža būtu izbūvējama," sacīja politiķis.