Attaisnoti apsūdzētie krimināllietā par traģisko negadījumu Varakļānu aprūpes centrā

Tāpat tiesa noraidīja bērnu vecāku lūgumu par kompensāciju - pusmiljonu eiro. Kompensācijas jautājumā vecāki tikuši līdz apgabaltiesai, kas lēmusi, ka katram no vecākiem no Varakļānu novada pašvaldības pienākas 40 000 eiro. Vecāki katrs gan prasīja 250 000 eiro. Šobrīd lieta atrodas Augstākajā tiesā, jo pašvaldība lēmumu pārsūdzējusi. Tikpat lielu morālo kompensāciju vecāki pieprasīja arī no valsts, bet tiesa to noraidīja.