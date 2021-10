Mata Hari patiesībā bija pagalam neveiksmīga spiedze

Matas Hari tiesas procesā, kas notika aiz slēgtām durvīm, prokurors vainoja spiedzi 50 000 franču karavīru bojāejā. Taču "neviens tā arī neidentificēja kādu konkrētu sakāvi vai informācijas noplūdi, kurā viņa būtu vainojama", grāmatā Femme Fatale: Love, Lies, and the Unknown Life of Mata Hari ("Liktenīgā sieviete: Matas Hari mīlestība, meli un nezināmā dzīve") raksta antropoloģe Peta Šipmane.