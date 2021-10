Lai iekļūtu ārstniecības iestādēs, apmeklētājam būs jāveic "ātrais tests"

Šādu sistēmu plānots ieviest no 1.novembra un īstenot visu ārkārtējās situācijas laiku - līdz 2022.gada 11.janvārim.

VM paredz, ka straujā Covid-19 izplatība, visticamāk, tuvākajā laikā sekundāri skars arī ārstniecības iestādes, un vēl vairāk ierobežota veselības aprūpes pakalpojumu saņemšana var radīt negatīvas sekas nākotnē, tai skaitā palielināt potenciāli novēršamo nāves gadījumu skaitu no neinfekciju slimībām.

Ambulatoro iestāžu apmeklētāju testēšanai novembrī nepieciešams papildus novirzīt 5 264 338 eiro, kā arī no 2022.gada 1.janvāra līdz 11.janvārim nepieciešams novirzīt 1 867 998 eiro.

Savukārt NMPD pacientu testēšanai laika posmā no 2021.gada 26.oktobra līdz 19.novembrim tiks izmantoti SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ziedotie 10 000 gabalu antigēnu testi. Laika periodā no 2021.gada 20.novembra līdz 2022.gada 11.janvārim NMPD būs nepieciešami 21 600 antigēni testi, kurus saņems no Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra.