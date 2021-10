Nākamgad plāno uzstādīt vairākus vidējā ātruma kontroles fotoradarus

Ceļu satiksmes drošības padome šogad februārī nolēma atbalstīt finanšu līdzekļu piešķiršanu satiksmes drošības jautājumiem no apdrošināšanas līdzekļiem. No atvēlētajiem finanšu līdzekļiem 700 000 eiro paredzēti VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) vidējā ātruma kontroles vietu metodikas izstrādei un piecu līdz astoņu vidējā ātruma kontroles radaru izveidei. Minētie tehniskie līdzekļi tiks uzturēti no Satiksmes ministrijas budžeta līdzekļiem.