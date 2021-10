Ļaujiet mammām parunāt – par sāpēm, 10 cm atvērumu un pilošajām krūtīm!

Iespējams, ka katrai jaunajai mammai jaunais statuss ir nesis kādu pārsteigumu. Kādai tās bija līdz šim neapjausts sāpju apjoms, ko nesa dzemdības , kādai personāla neiejūtība, ko saņēma ārstniecības iestādē, bet vēl citai milzu pārsteigums ir bijis mazuļa izskats vai pārmaiņas ķermenī pēc dzemdībām. Tomēr vai tad mani tiešām neviens, neviens par to nebrīdināja? Dzemdības sāp – to taču zina visi, pat vīrieši. Sievietes to ir tik daudz dzirdējušas, bet tikai, saskaroties ar realitāti, mēs zinām, kā īsti tas ir.

Lai cik informētas mēs būtu par to, kas sagaida sievieti dzemdībās un pēc tām, tam nevar būt pa īstam gatavs. Tu vari būt informēta, bet tu nevari būt gatava, īpaši jau pirmajām dzemdībām. Ja kāds mums saka: “citrons”, mēs jau iztēlojamies koši dzelteno augli, zinām, kāda ir sajūta, to paņemot rokā, zinām, kā jāvirza nazis, lai nogrieztu šķēli no tā, un zinām, ko sagaidīt brīdī, kad uzliksim šķēli uz savas mēles. Vēl pirms citrons ir nonācis mums mutē, bieži vien siekalas, vēl tikai to griežot, jau ir piepildījušas muti. Jo mēs zinām, kas ir citrons. Bet – ja mēs to nezinām un nekad neesam ēduši pat neko skābu, vai tad, ja kāds mums pateiks, ka citrons ir skābs, mums mutē sariesīsies siekalas? Nez vai.