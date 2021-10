Jurašs: Grūti iedomāties, ka pašlaik būtu iespējams izveidot labāku valdību

Jurašs arī uzsvēra, ka JKP vienmēr ir gatava pārņemt krīzes vadību un vadīt valdību, taču reizē uzskata, ka krīzes situācijā nebūtu atbildīgi kādam destabilizēt situāciju. Tāpēc partija iestājas par to, lai valdība vienoti strādātu, līdz ar to jautājums par valdības nomaiņu nav aktuāls, apstiprināja Jurašs. Viņš atzīmēja, ka ir grūti iedomāties, ka pašlaik būtu iespējams izveidot labāku valdību par to, ko veido pašreizējais partiju sastāvs.