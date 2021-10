Kalniete: Rietumu valstu līderiem ir grūti saprast, ka žogs ir aizsardzības līdzeklis

"Man ir liels gandarījums, ka ETP grupas prezidents Manfrēds Vēbers nāca klajā ar skaidri paustu atbalstu. Tas ir būtiski, ka lielākajā politiskajā grupā EP ir pragmatiska izpratne gan par to, ka laikmets ir mainījies, gan par to, kas ir nepieciešams, lai nostiprinātu Eiropas robežas," sacīja politiķe.

Jautāta, kādas ir iespējas Latvijai saņemt palīdzību no ES migrācijas krīzes risināšanā, Kalniete uzsvēra, ka tam ir vairāki aspekti, jo robežas izbūve ir tikai viens no elementiem. Latvija ir saņēmusi palīdzību no ES robežsardzes aģentūras "Frontex", tāpat saņems finansējums humanitārajam atbalstam, lai varētu nodrošināt to cilvēku vajadzības, kuri tomēr nonāk Latvijā.