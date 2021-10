Pašvaldības nesteidz atlaist uz tiesas sola nonākušu uzņēmuma vadītāju

Gada sākumā tika apstiprināts vērienīgs atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns, kas noteiks nozares politiku turpmākos septiņus gadus. Balstoties uz šo, no desmit līdz sešiem samazinās poligonu skaitu, kuros arī turpmāk apglabās atkritumus. Vairāki desmiti miljoni eiro tiks atvēlēti, lai pie katra no šiem poligoniem būtu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas.

Zaporožecs, kurš ir amatā no 2019.gada pavasara, raidījumam “de facto” uzsver, ka tas viss saistīts ar iepriekšējās vadības bezsaimnieciskumu: “Ļoti skrupulozi plānoju no pirmās dienas visas darbības plūsmas, materiālu atlikumus no iepriekšējiem periodiem. To, ko šobrīd it kā grib izteikt uz manu vadību, tas attiecas uz iepriekšējā perioda vadības stilu.”