Pagājušajā nedēļā sarucis pirmreizēji vakcinēto iedzīvotāju īpatsvars

Starp septembra pirmajās nedēļās Latvijā vakcinētajiem cilvēkiem bija aptuveni vienlīdz daudz tādu, kuri pret Covid-19 potējas pirmo reizi, un tādu, kuri saņēma vakcīnas otro devu. Septembra vidū pirmreizēji vakcinēto iedzīvotāju īpatsvars sāka pieaugt, sasniedzot 61,44% nedēļā no 20.septembra, 66,18% nedēļā no 27.septembra, 70,31% nedēļā no 4.oktobra, 81,12% nedēļā no 11.oktobra un 81,51% nedēļā no 18.oktobra. Savukārt pagājušajā nedēļā no visiem poti pret Covid-19 saņēmušajiem pirmreizēji vakcinēti tika 72,17%, liecina NVD dati.