Liepājā par 6500 eiro izveidots vakcinācijai veltīts izdevums senioriem

"Liepājā pašvaldība regulāri veic dažādas informatīvas kampaņas pašu spēkiem, dažādās mērķgrupās, jo tikai paši vislabāk arī zinām savus iedzīvotājus un varam pielāgot personalizētus vēstījumus, atkarībā no aktuālās situācijas.

Visaktīvāk vakcināciju uzsākuši cilvēki vecumā grupā no 60 līdz 69 gadiem, proti, 78%, kā arī vecuma grupās no 50 līdz 59 gadiem - 77% un no 30 līdz 39 gadiem - 77%.