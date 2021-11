"LV džeza sērijā 2021" tiešraidē uzstāsies "Rihards Lībietis Orchestra"

Grupā "Rihards Lībietis Orchestra" bez paša vadītāja muzicē arī ģitārists Gints Smukais, basists Jānis Polis, čellists Jānis Pauls un sitaminstrumentālists Toms Kagainis. Jaunajā koncertprogrammā “Ārpus tepat” grupa atskaņos oriģinālskaņdarbus no jaunā albuma “Willful Blindness”, papildinot tos ar kvintetam raksturīgā stilistikā izpildītām Rietumāfrikas mūzikas kompozīcijām un jau iemīļotiem grupas skaņdarbiem.

“Mūsdienu pasaulē, it īpaši ņemot vērā jaunākos notikumus, ir ļoti vienkārši sajusties vientuļam,”

par jauno koncertprogrammu saka Rihards Lībietis. “Tomēr tāda pilnīga vienatnība īsti nav iespējama – mūs neizbēgami ietekmē pat mazākās un neiedomājamākās apstākļu sakritības un notikumi. Jo īpaši tas jūtams mūzikā, kur vienā veselumā savijas visdažādākās ietekmes no katra pasaules nostūra muzikālajām tradīcijām. Ir būtiski neaizmirst saknes, no kurām nākam, un tajā pašā laikā mācīties un gūt vērtīgus iespaidus no dažādo kultūras telpu mijiedarbības, kas izskan arī mūsu izpildījumā.”