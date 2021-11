Deputātu kvotas: kāpēc “Attīstībai/Par!” deputātu darbi nesaskan ar vārdiem?

Tā saukto deputātu kvotu sistēma bija spēkā līdz 2017.gadam, kad Saeimas koalīcija pēc saviem ieskatiem bija sadalījusi tolaik rekordlielu summu – ap 28 miljoniem eiro. Visdāsnāko finansējumu toreiz ieguva Ventspils un citas ZZS pašvaldības galvenokārt sporta būvju celtniecībai. Šo iespēju ilgstoši izmantoja arī Nacionālā apvienība un Vienotība (tagad Jaunā Vienotība), piešķirot naudu galvenokārt “savu” pašvaldību projektiem un partijas ideoloģijai atbilstošām nevalstiskajām organizācijām. 2017.gadā pēc sabiedrības spiediena un Valsts kontroles kritikas partijas vienojās no kvotām atteikties.

Attīstībai/Par! deputāti atšķirībā no ilgstošo varas partiju kolēģiem šo sistēmu iepriekš aktīvi kritizējuši. Neraugoties uz to, šogad viņi paši virzījuši priekšlikumus pieminekļu, muzeju un nevalstisko organizāciju atbalstam. Sarakstā tāpat kā iepriekš ir konkrēti infrastruktūras projekti (piemēram, rotaļlaukums Bauskā, auto stāvlaukums Viļānos un stadions Valkā), baznīcu un kultūras namu remonti, kā arī finansējums dažādām nevalstiskajām organizācijām, sākot no Politiski represēto apvienības līdz resursu centram sievietēm Marta. Visi iesniegtie frakciju un atsevišķu deputātu priekšlikumi redzami šeit. Pašlaik paredzams, ka šādi tiks sadalīti 1,5 miljoni eiro, neviens opozīcijas priekšlikums nav atbalstīts.