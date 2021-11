Zemgalē līdz 2027.gadam plānots atjaunot valsts reģionālos autoceļus

Starp prioritāri atjaunojamiem valsts reģionālo autoceļu posmiem Zemgalē, kur būvdarbus plānots sākt jau 2022.gadā, ir uz autoceļa P93 Jelgava-Iecava posmam septiņu kilometru garumā (no 18,18. līdz 24,8.kilometram), uz autoceļa P87 Bauska-Aizkraukle sešu kilometru garumā (no 1,92. līdz 8,38.kilometram) un uz autoceļa P88 Bauska-Linde gandrīz astoņu kilometru garumā (no 0,00. līdz 7,73.kilometram).