Gulbenē vīrietim, kurš uzspridzināja automašīnu, veiks psihiatrisko un psiholoģisko ekspertīzi

Spēcīgā sprādziena rezultātā abi policisti tika aizmesti prom no automašīnas, savukārt pats šoferis tika izmests no transportlīdzekļa. Vīrietis tomēr spējis, izmantojot situāciju, iekļūt policijas trafaretajā automašīnā un mēģinājis to nozagt, sākot braukšanu.