"Grimstošā" Monopola mājiņa Eivonas upē - uzmanības signāls klimata pārmaiņām

Māja atrodas Eivonas upē Bātā, kur garāmgājēji var to aplūkot no Pulteneju tilta augšas.

Deliuss piebilst, ka tā ir arī atsauce uz "Monopola" māju "un to, kā mūsu vadītāji ir prioritizējuši ekonomikas izaugsmi, nevis ilgtspējīgākas pieejas, kas ir novedis mūs šajā bīstamajā situācijā".

""Sinking House" jeb "Grimstošā māja" tika izvēlēta, lai attēlotu to, kā mūsu māja, mūsu planēta, grimst katastrofā, bet, ja mēs rīkosimies tagad, mums joprojām ir iespēja to izglābt no pilnīgas katastrofas."