Pieci padomi, kā veikli samazināt lieko patēriņu un atkritumus

Recepšu autore un ēdienu blogere Zane Grēviņa iesaka vairākus knifus produktu uzglabāšanai: zaļo salātu maisījumus no iepakojuma pārlikt trauciņos ar vāku, jo tā tie ilgāk saglabājas svaigi un kraukšķīgi, garšaugus uzglabāt ievietotus ūdenī, saldētavā glabāt neizmantotos olu baltumus, buljonu, banānus, ledus kubiņu formās sasaldētu tomātu pastu, dažādas trauciņos porcijas izmērā sapakotas maltītes. Savukārt Dana Gulbe dod padomu ledusskapī ieviest kasti “apēd mani pirmo”, kurā ielikt to, kam tuvojas derīguma termiņa beigas. Šādi labāk spēsi izsekot līdzi, kuri produkti jāapēd pirmie.

Izvairies skriet pakaļ modei un tik mainīgajām “šā brīža tendencēm”. Tas, kas šobrīd ir stilīgi un pieprasīti, jau rīt var būt nemoderni un neaktuāli. Pārāk aizrautīga sekošana modei krietni palielina drēbēm iztērētās naudas apjomu un tekstila atkritumu daudzumu drīz pēc tam. Labāk paļauties uz savu stila izjūtu, sekot tai! Šāda pieeja pagarinās apģērba un aksesuāru mūžu. Arī raidieraksta “Pa kluso” veidotāja Laura Grēviņa uzskata, ka stilīgi kļūst veidot gudru garderobi, nevis pirkt vairāk un vairāk. Viņa savu garderobi šķiro regulāri, lai apzināti veidotu to atbilstoši savam dzīvesveidam un ķermeņa aprisēm.

Pirms nest lietas uz atkritumu konteineru, pārdomā, vai tām vēl ir pielietojums un tās kādam var būt noderīgas. Tā, piemēram, modes māksliniece un gleznotāja Elita Patmalniece izlasītos žurnālus un avīzes neizmet, bet atdod draugiem un kaimiņiem. Laura Grēviņa regulāri rīko apģērbu tirdziņu ar draudzenēm, tā atbrīvojoties no apģērba, kas pašai apnicis, un atdodot to, lai kādam citam tas būtu noderīgs. Daļa cilvēku izmanto iespējas pārdot lieko, citi atdod ģimenes locekļiem, draugiem, ziedo labdarībai. Radošie un uzņēmīgie lietas atsvaidzina, radot jaunas DIY kombinācijas – no lupatiņām tamborē paklājus, atjauno mēbeles, tā padarot ikdienu krāšņāku. Māksliniece Helēna Heinrihsone stāsta, ka pēdējos gados, kad viņas mājas dzīvokļu īpašnieki savstarpēji tiesājas, viņa saņem lērumu tiesvedības papīru. Tos un aploksnes māksliniece sašķiro un izmanto ideju skicēm, akvareļiem, piezīmēm.