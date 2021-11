Auers: LTRK sper drosmīgu soli

Latvijai līdz šim nav izstrādāta reālistiska un pielietojama ilgtermiņa attīstības stratēģija. Tas var novest pie tā, ka valsts turpinās attīstīties līdzīgi kā pēdējos trīsdesmit gados, proti, izaugsme nebūs ne strauja, ne gausa, bet nebūs arī nekādu būtisku izrāvienu. Šeit es nevaru neminēt Īrijas piemēru, jo Īrija ir vienīgā valsts ES pastāvēšanas vēsturē, kura ir spējusi radikāli mainīt savu labklājības līmeni. Kad 1973. gadā Īrija iestājās ES, tā bija nabadzīgākā un mazāk attīstītākā starp ES valstīm. Savā ziņā tajā bija agrāra ekonomika. 80. gados Īrijas vadošie politiķi spēja vienoties par valsts priekšrocībām un to, kur meklējama konkurētspēja. Maksimāli liels ES finansējums tika investēts izglītība, zinātnē un iedzīvotāju profesionālo kompetenču līmeņa celšanā. Rezultātā Īrija vienas paaudzes laikā spēja mainīt savu identitāti, no nabadzīgākās ES valsts, kļūstot par vienu no turīgākajām, – vidējās algas apjoms šajā valstī ir viens no lielākajiem ES, bet iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju atpaliek tikai no Luksemburgas. Īrijas veiksmes stāsts noteikti ir politiķu un sabiedrības spējā vienoties par valsts ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un spējā to veiksmīgi realizēt. Ja Latvijai nav šādas vīzijas, tad būs praktiski neiespējami mainīt valsts attīstības trajektoriju. Varētu turpināties visnotaļ mērena attīstība, bet strauju izrāvienu, tāds, kāds būtu nepieciešams, lai tuvinātos, piemēram, Ziemeļvalstīm, noteikti nevarētu gaidīt.