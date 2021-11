"Individuālie dievkalpojumi" jeb “Jaunā paaudze” turpina pulcēt desmitiem draudzes locekļu

Kā baznīcām skaidrojusi Tieslietu ministrija, līdz 15.novembrim nav atļauti dievkalpojumi ar apmeklētājiem. Reliģiskās darbības veikšanas vietā var atrasties tikai individuālie apmeklētāji vai personas no vienas mājsaimniecības.

Svētdienas, 31.oktobra dievkalpojumā no Ļedjajeva sprediķa bija noprotams, ka viņi pulcēties nepārstās. “Mūsu pārliecība un mūsu liktenis nav atkarīgi no tā, kas notiek uz zemes. Mūsu liktenis un mūsu nākotne ir atkarīga no tā, kas notiek debesīs. Lūk, kādēļ mēs pasludinām Dieva valstības realitāti.