“Mēs viņus šeit negribam. Gribam viņus prom – un ātri,” sacīja ASV prezidents Donalds Tramps, izziņojot jaunu ieceļošanas aizliegumu pilsoņiem no 12 pasaules valstīm. Kā pamatojumu viņš minēja nacionālās drošības apdraudējumu un atsaucās arī uz neseno uzbrukumu Boulderā, Kolorādo štatā, kur kāds vīrietis ar t.s. Molotova kokteiļiem un ugunsmetēju ievainoja duci cilvēku. Vienīgi valsts, no kuras nāk šajā uzbrukumā aizdomās turētais, jaunajos noteikumos nav iekļauta. Kādus reālus ieguvumus no šāda lēmuma plāno panākt Trampa administrācija?