Pfizer izpilddirektors Alberts Burla nav arestēts

Sieviete video saka: “Tas ir krievu ziņās, un te ir viena tāda Diāna Mihailova livejournal.com, kura raksta par šo arestu, un, protams, ka viņš ir arestēts par to, ka viņš ir maldinājis klientus par Pfizer vakcīnām, ka viņas ir efektīvas.

Viltus ziņa, ka Burla esot arestēts par krāpšanu, parādījās kādā Kanādas vietnē ar nosaukumu The Conservative Beaver 5.novembrī. Tā vēstīja, ka ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) arestējis Pfizer izpilddirektoru Albertu Burlu; ka viņš tiekot apsūdzēts klientu maldināšanā par Covid-19 vakcīnas efektivitāti; un ka uzņēmums Pfizer tiekot apsūdzēts datu viltošanā un kukuļdošanā, melošanā par vakcīnu efektivitāti un maldināšanā par to blakusparādībām. Vietnē arī teikts, ka Pfizer it kā maksājis valdībām un galvenajiem plašsaziņas līdzekļiem, lai tie klusētu. Jāpiebilst, ka vietnē netika norādīts, kurš ir šīs viltus ziņas autors.