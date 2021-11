Dumpis: Covid-19 situācija Latvijā patlaban ir "ļoti trausla"

Lūgts komentēt valdības ieceri no 15.novembra atcelt stingro mājsēdi un ļaut pret Covid-19 vakcinētām personām saņemt plašāku pakalpojumu klāstu tā dēvētajā "zaļajā režīmā", Dumpis uzsvēra, ka

Viņš uzsvēra, ka visiem cilvēkiem - arī "zaļajā režīmā" esošajiem un vakcinētajiem - visu ziemu būs maksimāli jācenšas samazināt kontaktēšanos ar citām personām. Politiķu uzdevums būšot domāt, ar kādām metodēm to nodrošināt. "To var darīt dažādos veidos, bet mēs nevaram rēķināties ar to, ka varēs darīt visu, ko darījām pirms šī saslimstības viļņa, un mēs mierīgi pārdzīvosim ziemu," akcentēja speciālists.